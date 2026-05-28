Messa Milano-Bicocca a Mad for Science 2026 | Progetti solidi e ragazzi preparati

La mostra Mad for Science 2026 si terrà nel complesso universitario di Milano-Bicocca. I progetti presentati sono stati valutati come di buona qualità, sia per le idee alla base che per gli aspetti tecnici. La valutazione riguarda i lavori realizzati dai giovani partecipanti, considerati preparati e con proposte solide. La manifestazione si focalizza su iniziative scientifiche sviluppate da studenti, che sono state giudicate valide e ben strutturate dal comitato organizzatore.

(Adnkronos) – “La qualità è molto buona, sia dal punto di vista dell’idea progettuale sia per gli aspetti tecnici riportati. I ragazzi hanno studiato tutti i particolari affinché la loro idea possa trasformarsi in qualcosa di visibile e realizzabile”. Lo ha detto Maria Cristina Messa, professore all’Università di Milano-Bicocca e direttore scientifico degli Irccs Don. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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