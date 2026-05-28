Durante l’evento Mad for Science 2026, un rappresentante della Fondazione Diasorin ha commentato positivamente i progetti presentati, definendoli “intelligenti e realizzati con saggezza”. Ha inoltre sottolineato che i progetti sono collegati al territorio e ha affermato che i giovani coinvolti rappresentano “un’iniezione di speranza”. La manifestazione si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di numerosi progetti scientifici di alto livello.

Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - “È bellissimo, il livello è altissimo. Sono progetti scientifici intelligenti, realizzati con saggezza e tutti legati al territorio”. Lo ha detto Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin Ets, intervenendo alla finale nazionale della Challenge 2026 del progetto Mad for Science, ospitata all'Acquario Romano di Roma. Pasinelli ha sottolineato come i progetti presentati dagli studenti rappresentino “una meravigliosa rappresentazione delle ricchezze nazionali italiane, dal vino all'olio dell'Abruzzo fino ai formaggi della Puglia”. Secondo la presidente della Fondazione Diasorin Ets, “questa capacità di guardare al territorio come una risorsa da valorizzare e di affrontare problemi come l'inquinamento o le infezioni delle piante dà molta speranza nelle generazioni future”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pasinelli (Fond. Diasorin) a Mad for Science 2026: "Ragazzi sono iniezione di speranza"

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