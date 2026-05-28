Mesi di telefonate aggressioni e minacce di morte all' ex compagna | arrestato

Dopo sei anni di convivenza, la relazione si è conclusa nel settembre 2024, ma le molestie sono continuate. L’uomo ha effettuato mesi di telefonate minacciose e aggressioni fisiche all’ex compagna, culminate in minacce di morte. La donna ha denunciato comportamenti persecutori che si sono protratti anche dopo la separazione. Gli agenti hanno arrestato l’uomo, accusato di stalking e minacce.

La relazione era finita nel settembre del 2024, dopo sei anni di convivenza. Ma per la donna, le cose non erano davvero cambiate: insulti, molestie, aggressioni fisiche e minacce di morte avevano continuato ad accompagnare la sua quotidianità anche dopo la separazione.A marzo di quest'anno aveva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Violenza sulle donne a Napoli: arrestato ex marito violento

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