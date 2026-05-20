Mi tormentava con telefonate aggressioni e minacce di suicidio | ex compagna nel mirino scattano i comiciliari
Un uomo è stato inserito in un regime di sorveglianza speciale dopo che la sua ex compagna ha denunciato telefonate incessanti, pedinamenti, minacce di suicidio e comportamenti aggressivi. La donna ha riferito che, dopo la fine della relazione, l’uomo avrebbe iniziato a tormentarla con insistenza, mettendo in atto una serie di azioni che hanno portato alla richiesta di intervento delle autorità. Le autorità hanno disposto misure cautelari per prevenire ulteriori condotte violente o moleste.
Dopo la fine della relazione avrebbe iniziato una spirale di comportamenti sempre più insistenti e violenti, fatta di telefonate continue, pedinamenti, minacce e atti ritorsivi. Una condotta che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe generato nella vittima un grave stato d’ansia e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Minacce, insulti e aggressioni alla compagna. 48enne finisce in carcereLa Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività investigative volte al contrasto alla violenza domestica, ha dato esecuzione a un’ordinanza...
Leggi anche: Minacce, aggressioni e persino inseguimenti a ex compagna e suocero, nei guai un 45enne