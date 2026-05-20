Mi tormentava con telefonate aggressioni e minacce di suicidio | ex compagna nel mirino scattano i comiciliari

Un uomo è stato inserito in un regime di sorveglianza speciale dopo che la sua ex compagna ha denunciato telefonate incessanti, pedinamenti, minacce di suicidio e comportamenti aggressivi. La donna ha riferito che, dopo la fine della relazione, l’uomo avrebbe iniziato a tormentarla con insistenza, mettendo in atto una serie di azioni che hanno portato alla richiesta di intervento delle autorità. Le autorità hanno disposto misure cautelari per prevenire ulteriori condotte violente o moleste.

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