Durante un matrimonio sul Lago di Como, l’attrice Emily Blunt ha raccontato di aver ballato sulla canzone di “Mamma Mia” con un’altra celebrità. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi ospiti noti, ma questa scena si è distinta come un momento particolare. L’episodio è stato condiviso pubblicamente dall’attrice, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul contesto. La narrazione si limita a descrivere il ballo come un episodio significativo della giornata.

Ci sono matrimoni pieni di ospiti famosi, ma pochi possono vantare una scena come quella raccontata da Emily Blunt. Durante una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live!, l’attrice ha ricordato un momento diventato ormai leggendario del suo matrimonio con John Krasinski: Meryl Streep che balla sulle note di Mamma Mia insieme alle rispettive madri degli sposi. Blunt e Krasinski si sono sposati il 10 luglio 2010 nella villa di George Clooney sul Lago di Como, con una cerimonia privata che nel tempo è diventata quasi leggendaria tra i fan della coppia. Ma è stato il racconto di quel secondo giorno di festeggiamenti a conquistare il pubblico. Emily Blunt ha spiegato che, durante una gita in barca con circa sessanta invitati, il DJ iniziò a cantare canzoni “mezzo in italiano e mezzo in inglese”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Meryl Streep e il retroscena del matrimonio di Emily Blunt sul Lago di Como: il ballo su “Mamma Mia”

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