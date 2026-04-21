‘Il Diavolo veste Prada 2’ | Meryl Streep e Anne Hathaway elegantissime Emily Blunt torta di tulle

Il 20 aprile 2026, il Lincoln Center di New York ha attirato numerosi appassionati del film ‘Il Diavolo veste Prada’ e di chi attende il sequel. Le attrici protagoniste, Meryl Streep e Anne Hathaway, sono state fotografate mentre arrivavano sul red carpet, indossando abiti eleganti e sofisticati. Tra gli ospiti presenti, anche Emily Blunt, che ha sfoggiato un abito di tulle, attirando l’attenzione dei fotografi.

New York, 20 aprile 2026 - Il Lincoln Center di New York è stato il “place to be” dei sogni per i fan del film ‘Il Diavolo veste Prada’ e per tutti quelli che stanno aspettando con trepidazione il sequel. Nella notte fra lunedì 20 e martedì 21 aprile - notte italiana, s’intende - in diretta su Disney + e Hulu è andato in onda un evento senza precedenti: il Red Carpet de ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Che peraltro rimane a disposizione on demand sulla piattaforma streaming. Non una proiezione, visto che l’anteprima a New York è stata blindata, ma un antipasto per far venire l’acquolina ai fan. In Italia ‘Il Diavolo veste Prada 2’ uscirà il 29 aprile nei cinema.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Il Diavolo veste Prada 2’: Meryl Streep e Anne Hathaway elegantissime, Emily Blunt “torta” di tulle Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema Notizie correlate Leggi anche: Anne Hathaway e Meryl Streep, Il Diavolo veste Prada 2: rosso audace vs eleganza navy Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficialeAnne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt: la gang de Il Diavolo Veste Prada si riunisce per una nuova incursione nel mondo dell'alta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada a Milano: l'ufficio di Miranda Priestly apre alla Rinascente del Duomo; La redazione del Diavolo veste Prada 2 esiste davvero ed è a Milano; Il Diavolo Veste Prada 2, mega evento tra star, moda e glamour su Disney+: ecco quando; Tutto sulla prima mondiale a New York de Il Diavolo Veste Prada 2. ‘Il Diavolo veste Prada 2’: Meryl Streep e Anne Hathaway elegantissime, Emily Blunt torta di tulleNew York, 20 aprile 2026 - Il Lincoln Center di New York è stato il place to be dei sogni per i fan del film ‘Il Diavolo veste Prada’ e per tutti quelli che stanno aspettando con trepidazione il ... quotidiano.net Meryl Streep, il trench in vinile rosso che anticipa il power dressing ne Il Diavolo Veste Prada 2Da Runway tutto è cambiato, anche il power suit di Miranda Priestly: sul look con trench rosso di Meryl Streep, che è solo un assaggio di ciò che vedremo. dilei.it #MerylStreep non lascia spazio a dubbi: #IlDiavoloVestePrada2 punta a superare ogni aspettativa. L’attrice, che torna nei panni dell’iconica Miranda Priestly, lo dice chiaramente e alza subito l’asticella per uno dei sequel più attesi. Il film arriverà al cinema dal - facebook.com facebook Sul tappeto bianco di Seoul, tra coriandoli rossi e flash, Meryl Streep e Anne Hathaway celebrano il ritorno di Il diavolo veste Prada vent’anni dopo x.com