Meryl Streep Anne Hathaway Emily Blunt e Lady Gaga protagoniste indiscusse sul tappeto rosso del Lincoln Center

Sul tappeto rosso del Lincoln Center si sono presentate alcune delle attrici e artiste più note, tra cui una premiata interprete pluripremiata, un'attrice protagonista di molti film di successo, un'altra nota per la sua versatilità e una cantante diventata anche icona della moda. La serata ha visto sfilare abiti di alta moda e momenti di grande impatto visivo, con un’atmosfera di grande attesa e attenzione da parte del pubblico e della stampa internazionale.

U na notte magica, illuminata dai riflettori del mondo. La première mondiale de Il Diavolo veste Prada 2 non è stata solo una proiezione cinematografica, ma uno dei momenti fashion più iconici della stagione: un concentrato di alta moda, citazioni cinematografiche e storytelling estetico. Tra il rosso del potere, il nero dell’autorità e la couture più sperimentale, ogni look ha raccontato l’evoluzione dei personaggi del film. A vent’anni dal titolo originale, il sequel riporta al centro l’universo di Runway, oggi specchio di una moda globale che mescola archivi, nuove direzioni creative e un’estetica sempre più spettacolare. "Il Diavolo veste Prada 2": i look del press tour.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Lady Gaga protagoniste indiscusse sul tappeto rosso del Lincoln Center Notizie correlate ‘Il Diavolo veste Prada 2’: Meryl Streep e Anne Hathaway elegantissime, Emily Blunt “torta” di tulleNew York, 20 aprile 2026 - Il Lincoln Center di New York è stato il “place to be” dei sogni per i fan del film ‘Il Diavolo veste Prada’ e per tutti... Il diavolo veste Prada 2 a New York: dalle onde romantiche di Anne Hathaway alle red lips di Emily Blunt passando per il raccolto iconico di Meryl Streep. I beauty look delle protagonisteAnne Hathaway ha abbandonato il suo hair look à la Andy, nello specifico la frangia, dettaglio iconico dell'amato personaggio, per sfoderare una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO; Meryl Streep: Non esisterebbe la moda senza la comunità LGBTQIA+ (VIDEO); Anne Hathaway e Meryl Streep regine di stile, così gli abiti delle premiere raccontano ‘Il diavolo veste Prada 2’; Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep ancora più spietata: battute taglienti portano Runway nel caos. «Il Diavolo veste Prada 2», i look della premiere di New York: Anne Hathaway e Meryl Streep in rosso. E c'è anche Lady GagaIl cast riunito per la prima mondiale. La cantante sul red carpet come autrice della colonna sonora (e si parla anche di un suo cameo nella pellicola) ... corriere.it Il diavolo veste Prada 2, le pagelle look a New York: Anne Hathaway come 20 anni fa (9), Meryl Streep iconica (10). Emily Blunt ballerina (9,5), Lady Gaga raffinata (8,5)New York si è trasformata in un paradiso della moda quando le star più eleganti di Hollywood si sono riversate, ieri sera, sul red carpet per l'attesissima première de ... ilmessaggero.it Corriere della Sera. . «Chi è Miranda per me Il mio capo, da vent'anni». La risposta ironica di Meryl Streep sul red carpet della premiere mondiale del sequel de «Il Diavolo veste Prada» ha sorpreso tutti. Con lei sul tappeto rosso anche gli altri protagonisti del facebook I dettagli del look di Meryl Streep alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York x.com