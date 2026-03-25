In vista della prossima stagione, le trattative di mercato dell’Inter si concentrano su un possibile acquisto estate di circa 40 milioni di euro per un attaccante. La società sta lavorando congiuntamente a un fondo di investimento e alla dirigenza per pianificare le mosse future. Sono state fatte delle valutazioni nonostante l’attuale corsa al titolo e le voci di un investimento rilevante nel settore offensivo.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 L’Inter sta preparando l’assalto a Manu Konè della Roma nel mercato estivo, con un investimento stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Tutti i dettagli sull'operazione. Oaktree e la dirigenza nerazzurra stanno già preparando l’anno che verrà. In casa Inter, indipendentemente dall’esito della corsa Scudetto, si respira aria di rivoluzione: da mesi circolano voci su un colpo importante da piazzare nel mercato estivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, pronto l’assalto a Konè in estate: 40 milioni per lui

Articoli correlati

Manu Koné Inter, pronto l’assalto di mercato: il retroscena di Fabrizio Romanodi Redazione Inter News 24Manu Koné Inter, la trattativa resta caldissima per le strategie di Piero Ausilio, pronto a un nuovo tentativo per il...

Assalto a Manu Koné: la Roma sfida le big, servono 40 milioni per il sìL’Inter del futuro inizia a prendere forma e il cuore pulsante del cambiamento sarà il centrocampo.

Contenuti utili per approfondire Mercato Inter

Temi più discussi: Altro che Premier: Esposito, sarà rinnovo con l’Inter! Cifre da top e durata: tutti i dettagli; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Stankovic è esploso al Bruges: il piano dell’Inter per ricomprarlo.

Mercato Inter, pronto l’assalto definitivo per Koné? La società ha le idee chiareLa situazione in casa Inter è molto delicata, tutti sono concentrati al massimo per questo rush finale di campionato dove i nerazzurri non possono lasciarsi sfuggire lo Scudetto. La dirigenza, però, ... spaziointer.it

Thuram è spento, si accende la Premier: l'Inter chiede almeno 70 milioniL'attaccante francese non segna da 8 partite e alla Pinetina di interrogano sul suo futuro: valutazioni a fine stagione ... corrieredellosport.it

Inter, il mercato con Oaktree. Gds: “Riunioni continue. In estate colpo grosso e costoso” x.com

Mercato, l'Inter ha deciso: ecco chi vuole a giugno in difesa ed è pronta a bloccarlo subito - facebook.com facebook