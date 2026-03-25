Mercato Inter pronto l’assalto a Konè in estate | 40 milioni per lui
In vista della prossima stagione, le trattative di mercato dell’Inter si concentrano su un possibile acquisto estate di circa 40 milioni di euro per un attaccante. La società sta lavorando congiuntamente a un fondo di investimento e alla dirigenza per pianificare le mosse future. Sono state fatte delle valutazioni nonostante l’attuale corsa al titolo e le voci di un investimento rilevante nel settore offensivo.
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 L’Inter sta preparando l’assalto a Manu Konè della Roma nel mercato estivo, con un investimento stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Tutti i dettagli sull'operazione. Oaktree e la dirigenza nerazzurra stanno già preparando l’anno che verrà. In casa Inter, indipendentemente dall’esito della corsa Scudetto, si respira aria di rivoluzione: da mesi circolano voci su un colpo importante da piazzare nel mercato estivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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