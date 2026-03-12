Mercato Inter il centrocampo si rifà il look! Pronto il ritorno di fiamma per Koné e c’è l’ok di Chivu per un altro colpo!

L'Inter sta lavorando per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, con il ritorno di Koné che sembra ormai vicino e l'ok di Chivu per un ulteriore acquisto. La squadra si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva, mentre continua a concentrarsi sulla corsa allo Scudetto nel finale di campionato. La campagna di mercato è già in pieno fermento.

Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Como, Fabregas mette le ali! Diao e Rodriguez per sfidare la Roma e sognare la Champions: il possibile piano tattico Cagliari, parla Folorunsho: «Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Il nostro obiettivo.» Conceicao Juve, che numeri per il portoghese! Le sue prestazioni non brillano solo in Italia: il dato Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter, il centrocampo si rifà il look! Pronto il ritorno di fiamma per Koné e c’è l’ok di Chivu per un altro colpo! Articoli correlati L’Inter si rifà il look a centrocampo: 25 milioni e doppio affare | CML’Inter ha l’obiettivo di ringiovanire la rosa nel prossimo mercato estivo, abbassando l’età media attualmente di oltre 29 anni ad Appiano Gentile. Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo!Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è... MERCATO INTER, VIETATO SOTTOVALUTARE L’ASSENZA DI DUMFRIES Contenuti utili per approfondire Mercato Inter Temi più discussi: Mercato Inter, Chivu sicuro: ha fatto il nome per fare il salto a centrocampo! E non è Goretzka; Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Inter, le grandi manovre a centrocampo e il rebus Calhanoglu: cosa filtra su Perrone; Calciomercato Inter, grandi manovre a centrocampo: cosa filtra. Mercato Inter, mossa già decisa a centrocampo. E il vero desiderio di Chivu…La mediana nerazzurra potrebbe cambiare profondamente volto la prossima estate: diversi i nomi nel mirino del club Inter ... fcinter1908.it Cds – Inter torna su un vecchio obiettivo di mercato. E un nuovo arrivo già partiràL'Inter è in piena corsa per lo scudetto. Ma in casa nerazzurra si ragiona anche sul prossimo futuro, ossia sulla costruzione della squadra ... fcinter1908.it Dal mercato sostenibile al rinnovamento della Pinetina: il piano di Oaktree per l'Inter che verrà x.com Cds – Inter torna su un vecchio obiettivo di mercato. E un nuovo arrivo già partirà facebook