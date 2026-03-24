Juve missione 100 milioni | Comolli studia le cessioni per fare il mercato

In vista delle prossime mosse di mercato, la squadra sta valutando diverse cessioni per raggiungere un obiettivo di 100 milioni di euro. Sono stati esclusi alcuni giocatori dalla rosa, mentre altri sono in uscita. Tra le possibili partenze ci sono alcune figure note, inclusi alcuni portieri e centrocampisti. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni ancora da definire nei prossimi giorni.

Obiettivo: quota 100. La Juve punta la Champions per garantirsi anche quest’anno 70-80 milioni. Ma un’altra grossa fetta degli introiti potrà arrivare anche dalle vendite, nella speranza che qualcosa si muova attorno ai calciatori che non rientrano nei piani di Spalletti. Una prima selezione naturale è avvenuta già l’estate scorsa con quelli spediti via in prestito, da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, che difficilmente torneranno alla base. A loro dovrebbe aggiungersi qualche altro l’estate prossima, al termine di una seconda stagione deludente. Rischiano Di Gregorio e Koopmeiners, individuati da Giuntoli nell’estate 2024 fra i pilastri di una Juve che, però, si è poi sciolta nel giro di qualche mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, missione 100 milioni: Comolli studia le cessioni per fare il mercato Articoli correlati Juventus, Comolli ha bruciato 75 milioni: tre cessioni dopo l’addio alla ChampionsSessione di mercato fallimentare per la dirigenza bianconera l’ultima estate, come certifica l’uscita di scena ai playoff contro il Galatasaray Juve... Leggi anche: Inter, missione spia a Bergamo: Kolarov studia la Juve per il Derby d’Italia Tutti gli aggiornamenti su Juve missione 100 milioni Comolli... Temi più discussi: Un nove e mezzo che segna, dribbla e non si marca: cosa dice alla Juve la stagione super di Greenwood; Ancora Douvikas: terzo bonus in quattro partite e gol in doppia cifra per il greco; Giudice Sportivo, una giornata per Chivu e il no al ricorso della Roma: ecco tutte le decisioni; Mondiali juniores: l'azzurra Trocker fa il bis, dopo il gigante vince anche lo slalom. Inter e Juve, 100 milioni di differenze: dal direttore d'orchestra Chivu al rivoluzionario SpallettiLa stessa missione - per intenderci - portata a termine sulla panchina dell’Inter nella stagione 2018/2019, quando c’erano da ricostruire i presupposti per tornare al successo, dopo gli anni di ... tuttosport.com L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggiInter-Juventus ad alta quota, anche se, vista la distanza in classifica, è difficile parlare di scontro scudetto. Il big match di questa sera metterà di fronte due squadre storicamente abituate a ... tuttomercatoweb.com Si accende il calciomercato della #Juve Rudiger, Senesi, Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Bernardo Silva, Zirkzee, Kolo Muani, Alisson, Vicario e De Gea nel mirino per l’estate L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI - facebook.com facebook La Juve punta Antonio Rudiger, secondo quanto riporta Tuttosport Il club torinese sfida la concorrenza di Liverpool e Manchester United con una proposta biennale da 5-6 milioni di euro a stagione La dirigenza prepara l'affondo ufficiale per assicurarsi i x.com