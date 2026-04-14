Calciomercato Juve LIVE | rispunta Lobotka Comolli fa il punto sul mercato

Su JuventusNews24 viene seguito in tempo reale l’andamento delle trattative di calciomercato della squadra, con aggiornamenti su possibili ritorni di calciatori e dichiarazioni di agenti e dirigenti coinvolti. Tra le notizie più recenti, si parla di un interesse rinnovato per un centrocampista e di incontri tra i rappresentanti del club e gli agenti di diversi giocatori. Gli aggiornamenti si susseguono durante tutta la giornata, offrendo un quadro completo delle trattative in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: rispunta Lobotka, Comolli fa il punto sul mercato Juventus: Ottolini fa il punto sul calciomercatoIn un’intervista esclusiva a Sky Sport pubblicata il 10 febbraio 2026, il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha fatto il punto sul... Calciomercato Juve, il punto sul centravanti: virata su ZirkzeeSfumati ormai per ragioni diverse sia El-Nesyri che Mateta, la Juventus deve affrettarsi per aggiungere il tanto desiderato innesto nel reparto... Calciomercato Juve live Le principali news - facebook.com facebook Calciomercato #Juve Le ultimissime x.com