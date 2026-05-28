Il Liverpool ha proposto il portiere georgiano a l'Inter, che però non ha ancora dato una risposta. Il giocatore cerca più spazio, ma i piani della squadra nerazzurra non prevedono attualmente un suo inserimento. La trattativa è in fase di valutazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il portiere del Liverpool cerca spazio, ma i piani nerazzurri sono un ostacolo. Ecco tutti i dettagli. Notizia di ieri, la clamorosa candidatura di Giorgi Mamardashvili per la porta dell’Inter. Ad oggi non c’è nulla di concreto, il portiere è stato semplicemente offerto a diversi club, tra cui quello nerazzurro, per trovare quella continuità che al Liverpool non gli verrà concessa neanche la prossima stagione, visto che Arne Slot ha chiesto ad Alisson Becker di rimanere per essere ancora il titolare dei Reds. Uno scenario che ha convinto l’estremo difensore georgiano a chiedere un trasferimento immediato, purché sia in un club importante dove, nel caso riuscisse a fare bene, rimarrebbe a dispetto del prestito temporaneo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, suggestione Mamardashvili per i nerazzurri: il georgiano è stato offerto dal Liverpool. I dettagli

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