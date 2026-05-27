Il Liverpool ha negato l'interesse per Alisson, portiere della Juventus. In alternativa, il club inglese starebbe considerando il portiere georgiano Mamardashvili. La trattativa per il trasferimento di Alisson sembra essere in stallo, portando i Reds a valutare altre opzioni tra i portieri disponibili.

Mercato Juventus, il Liverpool dice no per Alisson? Idea Mamardashvili nel caso in cui non dovesse andare in porto per il brasiliano. La mancata qualificazione alla prossima Champions League non ha minimamente scalfito il grande desiderio di Alisson Becker di trasferirsi alla Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive che il trentatreenne portiere brasiliano ha da mesi un solido accordo verbale con i bianconeri per un ricco contratto triennale (fino al 2029, con opzione per il 2030), ma la strada che conduce a Torino è attualmente sbarrata dal Liverpool. Alisson Juventus: perché è il portiere perfetto per i bianconeri. I 3 motivi che lo riportano da Spalletti – VIDEO di Marco Baridon Il veto inglese e la fedeltà del brasiliano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juventus, il Liverpool alza il muro per Alisson: spunta la pista Mamardashvili

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