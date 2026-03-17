Il mercato dell'Inter ha subito un importante cambio di rotta riguardo a Bastoni, con il club che ora valuta la possibilità di lasciarlo partire durante la prossima finestra estiva di trasferimenti. Oltre al Barcellona, altre squadre mostrano interesse per il difensore, spingendo l'Inter a considerare una sua eventuale cessione. La decisione viene presa in un momento di valutazione delle strategie future della società.

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© Calcionews24.com - Mercato Inter, clamoroso cambio di programma su Bastoni: ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui, ecco perché il club valuta la sua cessione

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