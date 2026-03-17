Mercato Inter clamoroso cambio di programma su Bastoni | ora in estate può partire! Non solo il Barcellona su di lui ecco perché il club valuta la sua cessione
Il mercato dell'Inter ha subito un importante cambio di rotta riguardo a Bastoni, con il club che ora valuta la possibilità di lasciarlo partire durante la prossima finestra estiva di trasferimenti. Oltre al Barcellona, altre squadre mostrano interesse per il difensore, spingendo l'Inter a considerare una sua eventuale cessione. La decisione viene presa in un momento di valutazione delle strategie future della società.
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