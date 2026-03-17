Mercato Inter Romano svela la strategia nerazzurra per il grande colpo dalla Premier League | ecco tutti i dettagli

Sul suo canale YouTube, Romano ha rivelato i piani del mercato dell'Inter, concentrandosi sulla strategia nerazzurra per acquisire un giocatore dalla Premier League. Ha spiegato quali sono le mosse e le tattiche messe in atto dalla società per portare a termine il grande colpo. Questi dettagli sono stati condivisi in modo diretto e senza commenti personali.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle mosse nerazzurre per un obiettivo dalla Premier League. La dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando intensamente per riportare Guglielmo Vicario in Italia. Il portiere, attualmente in forza agli Spurs, è ormai considerato il candidato numero uno per raccogliere l’eredità tra i pali. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano: «Per l’Inter manteniamo il nome di Vicario, è nella top 3 dei nomi per la porta. Nome caldo anche a livello di contatti, è in rottura col Tottenham, sarà il momento dell’addio in estate. L’Inter sta continuando a lavorarci forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

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