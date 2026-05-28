Mercato coperto di Ballarò l' Iacp | Il Comune lo prenda in consegna prima che venga vandalizzato

L’Iacp ha inviato una nota al sindaco e ad altri uffici comunali, con copia all’assessorato regionale alle Infrastrutture, chiedendo che il mercato coperto di Ballarò venga preso in consegna dal Comune prima che venga danneggiato o vandalizzato. La comunicazione è stata inviata circa una settimana fa e riguarda la gestione dell’area.

Il trailer dell'ennesima puntata della saga infinita sul mercato al coperto di Ballaro è una nota che una settimana fa l'Iacp ha inviato al sindaco, a diverse aree del Comune e per conoscenza anche all'assessorato regionale alle Infrastrutture, dal quale dipende lo stesso Istituto autonomo case. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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