La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione dell’area dedicata alla pescheria del Mercato Coperto di via Castelfidardo. Il progetto prevede un investimento di 3,7 milioni di euro e riguarda la struttura che da oltre un anno è sotto la gestione diretta dell’amministrazione comunale.

Manutenzione strutturale, nuovi impianti e maggiore accessibilità per la pescheria del Mercato Coperto: lavori previsti nel 2027 L’intervento, che nasce sulla base di sopralluoghi e verifiche tecniche, sarà progettato per migliorare la fruibilità e l’efficienza di un’area vitale e frequentatissima del mercato coperto, intervenendo sia sulle strutture sia sulla dotazione impiantistica. Un’opera studiata allo stesso tempo per conservare le peculiari caratteristiche architettoniche dell’edificio, che fanno della pescheria del mercato coperto uno dei luoghi dell’identità e della storia della città, cuore pulsante della vita commerciale del centro storico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Mercato Coperto, progetto per rinnovare la storica pescheria: il Comune investirà 3,7 milioni di euro

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