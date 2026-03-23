Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Chi era davvero Ugo Tognazzi? Viene da immaginarlo bambino, in piedi sul carretto del latte del nonno a Cremona. Il pubblico lo ha amato perché nelle sue battute si riconosceva. Non recitava: era se stesso. Si respirava una verità domestica quasi familiare, e la gente rideva con un senso di gratitudine. In oltre 150 film ha sempre lasciato traccia di sé: il cinico che si smaschera, l’irriverente tenero, il bugiardo a fin di bene, il mattatore che inciampa apposta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ariete schietto e generoso: lo racconta bene la sua Venere in Ariete, dalle mani buche che dà prima ancora che venga chiesto

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