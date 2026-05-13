Il Napoli non molla la presa per Khalaili dell’Union Saint-Gilloise

Da forzazzurri.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli continua a seguire con attenzione il difensore laterale israeliano che gioca nel campionato belga. La società partenopea sta valutando diverse opzioni in vista della prossima finestra di mercato e tiene sotto osservazione il giocatore dell’Union Saint-Gilloise. Al momento, non ci sono ancora ufficializzazioni o offerte formali, ma l’interesse rimane vivo tra le fila del club azzurro.

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La dirigenza partenopea lavora in vista della prossima sessione di mercato e tra i nomi che circolano in orbita Napoli c’è quello del laterale israeliano Khalaili. “L’accordo, in linea di principio, potrà essere finalizzato solo se Napoli e Union Saint-Gilloise troveranno un’intesa. Si parla di una cifra di 25 milioni di euro. Si tratterebbe di una nuova cessione record per i campioni del Belgio, anche se il 15% della somma dovrebbe andare al Maccabi Haifa”. Napoli scarico, 30 tiri senza segnare. Solo una volta aveva fatto peggio Repubblica: “Moggi dirigente ombra, dalla Juve non è mai andato via. Ancora contano quei due scudetti.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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