Meo Sacchetti ha annunciato il suo ritiro come allenatore di pallacanestro. La decisione riguarda la sua uscita dal ruolo di head coach, con cui ha guidato diverse squadre italiane e la nazionale. Tra i risultati più significativi, ha portato la Dinamo Sassari a vincere il campionato e la coppa italiana. Sacchetti ha accumulato numerosi titoli nazionali e internazionali durante la sua carriera, trasformando la Dinamo Sassari in una squadra competitiva e vincente.

? Punti chiave Quali sono i titoli storici che hanno segnato la sua carriera?. Come ha trasformato la Dinamo Sassari in una squadra vincente?. Perché il suo legame con la Sardegna è così profondo?. Chi potrà sostituire il suo metodo tra rigore e umanità?.? In Breve Medaglia d'argento a Mosca 1980 e oro ai Campionati Europei 1983.. Sodalizio con la famiglia Mele alla Dinamo Sassari dal 2009.. Trittico storico con Sassari tra 2014 e 2015: Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto.. Coppa Italia vinta con la Cremona nel 2019 insieme a Travis Diener.. Meo Sacchetti ha annunciato il ritiro definitivo dalle panchine dopo l’ultima sfida combattuta a Caserta, ponendo fine a una carriera leggendaria che ha segnato la storia del basket italiano per oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meo Sacchetti si ferma: addio alle panchine per una leggenda del basket

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