La città del grande basket Ora celebra la sua storia Premio a Meo Sacchetti

Una città nota per il suo amore per il basket sta vivendo un momento di celebrazione della sua storia sportiva. È stata conferita un premio a un allenatore che ha lasciato un segno importante nel suo percorso. La cerimonia si è svolta in un contesto dedicato alla passione per questa disciplina, con interventi e ricordi condivisi tra appassionati e protagonisti del settore. La manifestazione ha messo in luce il legame profondo tra la città e il suo passato cestistico.

C’è una città che nel tempo ha imparato a raccontarsi attraverso il rumore di un pallone che rimbalza sul parquet. Una città che ha fatto della pallacanestro non solo uno sport, ma una parte della propria identità. È questa Varese che il prossimo 20 aprile tornerà a celebrare la sua storia, riunendo passato e presente in una serata dal forte valore simbolico. Alle 19, nella Sala Montanari, andrà in scena la settima edizione del Premio nazionale “Nico Messina”, un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una semplice cerimonia: è un momento di memoria collettiva, un ponte tra le generazioni che hanno costruito la leggenda del basket varesino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La città del grande basket. Ora celebra la sua storia. Premio a Meo Sacchetti Leggi anche: Il grande ritorno della Maratona. La città riabbraccia la ’sua’ corsa: "Nel segno di storia e tradizione" Bibbiena celebra la sua Mea. Festa e storia nel cuore del centro. È la giornata più attesa dell’annoBIBBIENA A Bibbiena il Carnevale Storico entra oggi nel vivo con la giornata clou. Argomenti più discussi: La città del grande basket. Ora celebra la sua storia. Premio a Meo Sacchetti; Basket: a Meo Sacchetti la settima edizione del premio 'Nico Messina' - Intitolato all'allenatore che scoprì Dino Meneghin; Da Potenza a Varese nel segno di Nico Messina; A Varese il basket celebra la sua storia: a Meo Sacchetti il VII Premio Nazionale Nico Messina. Basket, Serie B Naz.le: i risultati delle pistoiesi (35^ giornata). (girone A) Fidenza-Fabo herons Mct 90-108 Dopo un primo tempo in sofferenza, la formazione di coach Meo Sacchetti (Aukstikalnis 19 + 4 assist) si è sciolta e con una seconda parte di gara da 33 facebook