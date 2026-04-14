Il 20 aprile, alle 19, nella Sala Montanari di Varese si terrà la settima edizione del Premio nazionale Nico Messina, un appuntamento dedicato alla cultura sportiva locale. Durante l’evento verrà consegnato un riconoscimento a Meo Sacchetti, figura nota nel mondo del basket. La cerimonia si svolge in una cornice che valorizza l’identità sportiva della città, attirando appassionati e rappresentanti del settore.

Il prossimo 20 aprile, la Sala Montanari di Varese ospiterà alle ore 19 la settima edizione del Premio nazionale Nico Messina, un evento che celebra l’identità sportiva della città attraverso la consegna di un riconoscimento a Meo Sacchetti. La manifestazione si inserisce nel solenne percorso degli ottant’anni di storia della Pallacanestro Varese, fungendo da momento di raccordo tra le leggende del passato e le realtà odierne del basket locale. L’eredità di un simbolo e il valore del riconoscimento a Sacchetti. La serata prevista per il 20 aprile non sarà una semplice cerimonia, ma un ponte generazionale costruito attorno alla memoria di Nico Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese celebra il basket: Meo Sacchetti riceve il premio Nico Messina

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