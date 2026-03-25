Il CEO di Apple ha invitato gli utenti a ridurre l’uso dell’iPhone, sostenendo che si dovrebbe dare priorità alle relazioni umane rispetto all’interazione con gli schermi. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni online, con alcuni utenti che hanno commentato ironicamente sulla sua coerenza, paragonandolo a uno spacciatore che invita a ridurre l’assunzione di sostanze. La polemica si è accesa sui social e sui forum di discussione.

Il Ceo di Apple, Tim Cook, ha scatenato non poche polemiche dopo aver incoraggiato le persone a ridurre il tempo trascorso sui propri iPhone, sostenendo che gli “utenti dovrebbero privilegiare le connessioni umane rispetto alla continua interazione con gli schermi”. Queste affermazioni, emerse durante una recente intervista con Michael Strahan di Good Morning America, hanno suscitato reazioni contrastanti, apparendo paradossali agli occhi di molti, considerando che provengono dal vertice di una delle aziende produttrici di smartphone più profittevoli a livello mondiale. Michael Strahan e Cook hanno parlato dell’impatto globale di Apple in vista del suo 50esimo anniversario, che cade il primo aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tim Cook invita a usare meno l’iPhone. L’ironia del web sul Ceo di Apple: “È come uno spacciatore che dice che la gente debba assumere meno droghe”

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