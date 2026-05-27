Dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento all’assemblea di Confindustria, arriva un affondo sulla Ue, definita un “gigante burocratico” e invitata, dalla presidente del Consiglio, a “fare meno e meglio”. Meloni resta sul palco del centro congressi ‘La Nuvola’ di Roma per oltre mezz’ora ribadendo l’impegno del governo a “non indietreggiare di un solo millimetro” nonostante il delicato momento storico in cui “le crisi si susseguono senza tregua”, confermando alla platea che ha davanti che “l’obiettivo che perseguiamo è lo stesso, cioè mettere la nazione nelle condizioni di affrontare nel migliore dei modi e a testa alta le difficili... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni in Confindustria: “Ue gigante burocratico, faccia meno e meglio”

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CONFINDUSTRIA, MELONI: LUE faccia meno e meglio. Sul nucleare: Legge delega entro lestate

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Confindustria, Meloni: "Ue faccia meno e meglio". E propone un "cantiere comune contro la burocrazia in Italia"Durante un'assemblea di Confindustria, il presidente del consiglio ha chiesto all'Europa di ridurre la burocrazia e di farlo in modo più efficace.

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Temi più discussi: Meloni a Confindustria: Ue faccia meno e meglio. Schlein: Dimentica che ci va lei da 4 anni; Meloni fa pace con Confindustria trovando un nemico comune: l’Unione europea; Meloni agli industriali: Apriamo un cantiere comune per snellire la burocrazia. L'Ue faccia meno e meglio; Meloni da Confindustria : Ue faccia meno e meglio. E lancia cantiere per riformare la burocrazia.

Meloni a Confindustria: Ue faccia meno e meglio. Schlein: Dimentica che ci va lei da 4 anni - la Repubblica x.com

La prima pagina del Giornale: Flop degli islamisti, Meloni da Confindustria dà la sveglia alla Ue, la Ferrari elettrica scontenta tuttiFlop alle amministrative e nel Pd si apre il processo a Schlein; la premier scuote l’Ue: Meno e meglio; con la nuova Luce crolla il titolo Ferrari in Borsa ... ilgiornale.it

Confindustria, Meloni: L'Ue è un gigante burocratico miope. Orsini: Serve una svolta sul debito comuneLa principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategi ... leggo.it

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