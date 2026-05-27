Meloni in Confindustria | Ue gigante burocratico faccia meno e meglio

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento all’assemblea di Confindustria, arriva un affondo sulla Ue, definita un “gigante burocratico” e invitata, dalla presidente del Consiglio, a “fare meno e meglio”. Meloni resta sul palco del centro congressi ‘La Nuvola’ di Roma per oltre mezz’ora ribadendo l’impegno del governo a “non indietreggiare di un solo millimetro” nonostante il delicato momento storico in cui “le crisi si susseguono senza tregua”, confermando alla platea che ha davanti che “l’obiettivo che perseguiamo è lo stesso, cioè mettere la nazione nelle condizioni di affrontare nel migliore dei modi e a testa alta le difficili... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Meloni in Confindustria: “Ue gigante burocratico, faccia meno e meglio”
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