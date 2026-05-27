Giorgia Meloni ha chiesto all’Unione Europea di ridurre la quantità di interventi e migliorare la loro efficacia per affrontare la crisi. Durante un intervento all’Assemblea di Confindustria, ha sottolineato la necessità di un’azione più mirata e meno dispersiva. La premier ha evidenziato l’importanza di strategie più semplici e concrete per proteggere l’economia nazionale.

Intervenuta all’Assemblea di Confindustria, Giorgia Meloni ha duramente criticato l’ Unione europea, definita dalla presidente del Consiglio « un gigante burocratico » che si dimostra «miope quando deve far sentire la sua voce» e che «sacrifica la crescita sull’altare di approcci ideologici e tecnocratici». La premier ha poi detto: «Chiediamo all’Ue di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi ». Nel corso del suo intervento, Meloni ha poi proposto agli industriali «avviare subito un cantiere comune per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia». Le parole della presidente del Consiglio sono state duramente criticate da Elly Schlein: «Dimentica che da quattro anni è al potere in Italia e in Europa, con una larga maggioranza di governi di destra». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni: «L’Ue faccia meno e meglio per difenderci dalla crisi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'affondo di Meloni all'Ue "gigante burocratico": fare meno e meglio per difenderci dalla crisi

Leggi anche: Meloni in Confindustria: “Ue gigante burocratico, faccia meno e meglio”

Temi più discussi: Meloni a Confindustria: Ue faccia meno e meglio. Schlein: Dimentica che ci va lei da 4 anni; Meloni agli industriali: Apriamo un cantiere comune per snellire la burocrazia. L'Ue faccia meno e meglio; Meloni all'assemblea di Confindustria: L'Ue un gigante burocratico, faccia meno e meglio. Serve un cambio di passo. E non ho cambiato idea sulle spese per la difesa; Meloni: L'Ue faccia meno e meglio.

Meloni agli industriali: Apriamo un cantiere comune per snellire la burocrazia. L'Ue faccia meno e meglio x.com

Meloni in Confindustria: Ue gigante burocratico, faccia meno e meglioDalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confindustria, arriva un affondo sulla Ue, definita un gigante burocratico e invitata, ... lapresse.it

Assemblea Confindustria, Meloni scuote l'Ue: gigante burocratico, faccia meno e meglio(Teleborsa) - Voglio soprattutto rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare al Presidente della Repubblica. Lo dico al di là delle formalità: penso che la presenza del capo dello Stato oggi ... finanza.repubblica.it