A Bologna, le prestazioni di Joao Mario hanno attirato l’attenzione nei mesi recenti, portando a un aumento di interesse nei suoi confronti. La società sta valutando le opzioni per il futuro dell’esterno portoghese, considerando anche le possibilità di rinnovo o trasferimento. La situazione si definisce in vista della prossima sessione di mercato estiva, mentre il giocatore continua a mostrare un rendimento rilevante con la maglia rossoblù.

Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate

Joao Mario Bologna, com’è andata la prima dell’esterno in rossoblù: giocato un solo tempo contro il ParmaPinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore...

Joao Mario Juve, sarà addio definitivo in estate? Il Bologna pensa all’acquisto definitivo. La strategia dei rossoblu per il portoghesedi Redazione JuventusNews24Joao Mario Juve, il Bologna è pronto a sedersi ad un tavolo con i bianconeri per riscattare l’esterno portoghese.

Temi più discussi: La rinascita di Joao Mario al Bologna: primo goal in Italia, il piano della Juventus in estate; Cremonese-Bologna 1-2, rossoblu vincono con gol di Joao Mario e Rowe; Joao Mario, messaggio alla Juve: Posso ancora avere un futuro lì. Dipende da me e da... Spalletti; Cremonese-Bologna 1-2, i rossoblù tornano a vincere. Decidono Joao Mario e Rowe.

Juve, Joao Mario manda segnali da Bologna. I rossoblù vorrebbero confermarloIl portoghese ha già segnato due gol negli schemi offensivi di Vincenzo Italiano, ma per Spalletti non è una priorità. Holm tornerà a Bologna e Sartori pensa a Joao Mario anche per la prossima stagion ... msn.com

Joao Mario rilanciato a Bologna: gol, prestazioni in crescita e futuro tra cessione e mercato esteroJoao Mario rilanciato a Bologna: gol, prestazioni in crescita e futuro tra cessione e mercato estero Joao Mario è rinato al Bologna, ritrovando continuità e fiducia dopo ... tuttojuve.com

Date il voto a JOAO MARIO facebook

Cremonese-Bologna, le pagelle dei rossoblù: Joao Mario sontuoso, Miranda martellante x.com