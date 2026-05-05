Mercato Napoli quale futuro per Elmas? L’idea del club in vista dell’estate

Il futuro di Eljif Elmas al Napoli è incerto, dopo che il giocatore è tornato dal prestito al Lipsia. La società napoletana ha valutato il riscatto a 17 milioni di euro, cifra considerata troppo alta e quindi non ancora confermata. La decisione sul suo eventuale acquisto rimane in attesa di ulteriori valutazioni e negoziazioni. La situazione si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione, con altri possibili sviluppi ancora da definire.

Eljif Elmas lontano dal Napoli dopo il prestito dal Lipsia: secondo Fabrizio Romano, i 17 milioni per il riscatto sono ritenuti eccessivi dalla società azzurra. Elmas: il riscatto che il Napoli non si farà?. Il centrocampista macedone ha impressionato Antonio Conte durante questa stagione, contribuendo in modo concreto al progetto tattico azzurro. Ha già vinto uno scudetto con questa maglia sotto Spalletti, conosce l’ambiente e i compagni lo apprezzano. Eppure tutto questo non basta a giustificare l’operazione economica richiesta dalla società tedesca. La cifra complessiva del riscatto supera i 17 milioni di euro, una somma che il club partenopeo giudica spropositata rispetto ai piani di investimento futuri.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, quale futuro per Elmas? L’idea del club in vista dell’estate Notizie correlate Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estateBologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate: c’è anche Nico Paz…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Tuttosport svela la lista degli obiettivi di Oaktree: il club nerazzurro si muove su più fronti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, rebus De Bruyne: futuro in bilico e 3 rientri per Conte; Mercato – Italiano, le ambizioni e l’Europa: futuro da scrivere. Ma da Napoli…; Marchetti sul calciomercato del Napoli: Il club ha già deciso i giocatori da prendere, e sul futuro di Conte: Potrebbe restare; Calciomercato Napoli, ipotesi futuro per Lobotka: l’idea del club. MERCATO - Romano: Napoli, futuro ancora tutto da decidere per Rafa MarinStagione positiva e prestazioni convincenti al Villarreal per Rafa Marin. Come riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, tra Napoli e Villarreal esiste un accordo che prevede un’opzione di riscatto ... napolimagazine.com Mercato Napoli: in bilico il futuro di Kevin De BruyneIl fuoriclasse belga deciderà, in accordo con la società, se proseguire o meno la sua esperienza partenopea. Il percorso del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio sembra essere arriv ... sportal.it Mercato Napoli, occhi puntati in Brasile Piace Allan, esterno del Palmeiras classe 2004, con ampi margini di crescita Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #calciomercato #a - facebook.com facebook Napoli: se Conte lascia, idea Sarri #TMmercato #calciomercato #mercato #Napoli #Sarri #SerieA x.com