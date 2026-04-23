Il governo italiano ha chiesto all’Europa di intervenire con maggiore decisione sulla crisi energetica, chiedendo una deroga al Patto di Stabilità per consentire spese aggiuntive nei settori più colpiti. La richiesta arriva nel contesto di un aumento dei costi dell’energia, con un appello a scorporare alcune spese, come quelle destinate alla difesa, per favorire interventi più mirati. La proposta è stata presentata in una fase di dialogo tra le istituzioni europee e i governi nazionali.

Più coraggio sulla risposta alla crisi energetica e una deroga al Patto di Stabilità per le spese nei settori colpiti. Sono due richieste ben precise quelle avanzate dalla premier Giorgia Meloni al Consiglio europeo informale di Cipro. Arrivando al vertice nella località marittima di Agia Napa, la presidente apprezza la proposta della Commissione Europea contro il caro energia, "un passo in avanti ma non sufficiente" perché bisogna evitare di muoversi troppo tardi rispetto a una crisi mediorientale che potrebbe prolungarsi, i cui effetti sono giù di lungo termine. Per evitare che "il prezzo che si paga sia più alto", Meloni chiede più "apertura, efficacia ed efficienza".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Scorporare spese come per la difesa". Caro energia, Meloni incalza l'Europa

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