Meloni | Più coraggio sulle spese a partire dall’energia pronta a scostamento di bilancio – Il video

Il governo sta valutando misure per aumentare gli investimenti nel settore energetico, con un possibile scostamento di bilancio all'orizzonte. La premier ha dichiarato che intende completare i pagamenti relativi al Superbonus solo in vista delle prossime elezioni politiche, sottolineando la volontà di affrontare le questioni fiscali e di spesa pubblica in modo deciso. La discussione sui debiti accumulati nel settore edilizio ha attirato l'attenzione politica.

«Qualcuno ha lasciato dei debiti, finirò di pagare i debiti del Superbonus quando arriveranno le elezioni politiche». Queste le parole della premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti a margine del vertice di Cipro. «I conti sono molto in ordine. Quando ci siamo insediati avevamo un deficit all’8,1%, oggi l’abbiamo al 3,1%. Avrei voluto fare ancora meglio, ma nessuno può dire che l’Italia oggi non ha i conti in ordine. Purtroppo pesa il disordine di ieri », ha aggiunto la premier che non esclude uno scostamento di bilancio per i rincari energetici. «Ad oggi non stiamo escludendo niente, ovviamente. La nostra priorità è dare delle risposte» sottolinea, «però preferiremmo farlo in una cornice più confortevole».🔗 Leggi su Open.online

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