Meloni scatenata contro chi non rema nella stessa direzione e la sinistra che non è fortissima con i pronostici…

Notizia in breve

Il premier ha attaccato duramente chi non collabora e ha criticato la sinistra, che secondo lei non è molto forte nei sondaggi. Ha parlato di stabilità come obiettivo principale e ha sottolineato i successi ottenuti, menzionando questioni come l’immigrazione e le recenti elezioni comunali. Durante il discorso, ha anche espresso una certa franchezza, togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe.