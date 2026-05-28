Meloni scatenata contro chi non rema nella stessa direzione e la sinistra che non è fortissima con i pronostici…
Il premier ha attaccato duramente chi non collabora e ha criticato la sinistra, che secondo lei non è molto forte nei sondaggi. Ha parlato di stabilità come obiettivo principale e ha sottolineato i successi ottenuti, menzionando questioni come l’immigrazione e le recenti elezioni comunali. Durante il discorso, ha anche espresso una certa franchezza, togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe.
La stabilità come obiettivo, la rivendicazione delle cose fatte e più di qualche sassolino tolto dalle scarpe: dall'immigrazione alle ultime elezioni comunali. La premier Giorgia Meloni oggi, 28 maggio, è intervenuta a Mattino Cinque ed è stata l'occasione per fare il punto sui principali temi. 🔗 Leggi su Today.it
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