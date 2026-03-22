«Quando il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, mise in evidenza la pericolosità del terrorismo anarchico, la sinistra prima lo aggredì e poi lo derise». A dirlo Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Dopo che, a Roma, due sodali di Cospito muoiono mentre preparano un ordigno, i compagni minimizzano. Perché? «Non dimentichiamo che esponenti del Pd parlavano in carcere con lo stesso Cospito, a cui i due attentatori romani erano legati. Tutti ricordano la famosa visita della delegazione composta dall'ex Guardasigilli, Andrea Orlando, dalla responsabile giustizia dem, Debora Serracchiani e dal senatore Walter Verini. Non mi sorprende, dunque, che quella stessa parte politica ora minimizzi». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo, Gasparri: «Chi oggi minimizza è la stessa sinistra che andava a trovare Cospito in carcere»

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Chi è Alfredo Cospito e perché l'anarchico è in carcere a Sassari con una condanna a 23 anniAlfredo Cospito è ritenuto un personaggio di spicco della Fai-Fri, Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale.