La premier ha affermato che non si può comunicare ai cittadini che le risorse sono destinate esclusivamente alla difesa. Ha sottolineato l'importanza di mantenere un equilibrio tra investimenti militari e misure di sostegno a famiglie e imprese. Meloni ha evidenziato la necessità di gestire in modo equilibrato le risorse pubbliche, evitando di concentrarsi solo su un settore. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito sul bilancio e le priorità di spesa pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier chiede equilibrio tra sicurezza e sostegno a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di trovare un equilibrio tra investimenti nella difesa e interventi economici a favore dei cittadini. Durante un’intervista a Mattino Cinque su Canale 5, la premier ha sottolineato che non è possibile chiedere sacrifici agli italiani destinando risorse esclusivamente alla sicurezza militare. Meloni ha precisato di sostenere con convinzione il rafforzamento della capacità difensiva di Italia ed Europa, ma ha evidenziato che il governo deve anche garantire risposte immediate a famiglie e imprese colpite dall’aumento dei costi energetici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giorgia Meloni: “Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa”

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Meloni: I soldi non possono esserci solo per la difesa.

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