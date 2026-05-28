Meloni | Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa Servono ri

La presidente del Consiglio ha dichiarato che non si può comunicare ai cittadini che le risorse sono disponibili esclusivamente per la difesa, sottolineando la necessità di redistribuire i fondi. Durante un’intervista, ha affrontato temi legati alla politica interna, all’economia e ai rapporti internazionali, senza fornire dettagli specifici sui piani di spesa o sui programmi futuri. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di discussioni sui bilanci pubblici e priorità di spesa.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Mattino Cinque ha parlato di politica interna, economia e rapporti internazionali. Dal governo deciso cambio di passo. Sulle politiche del governo sull'immigrazione "il voto lo devono dare gli italiani, io di carattere non sono soddisfatta mai, è una dei miei marchi di fabbrica, pero' penso sia un dato di fatto che questo governo ha realizzato un cambio di passo totale rispetto al passato, di fatto interrompendo una volta per tutte l'incremento incontrollato dell'immigrazione illegale al quale noi assistevamo da anni", ha affermato la presidente del Consiglio. "Abbiamo invertito la tendenza in modo drastico, non lo dico io, lo dicono i numeri. 🔗 Leggi su Agi.it

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