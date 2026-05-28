Il governo ha dichiarato di non essere preoccupato per un possibile logoramento nel corso dell'ultimo anno di legislatura. La premier ha affermato che non teme questa eventualità e ha precisato che non si può comunicare ai cittadini che le risorse sono disponibili solo per la difesa. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle priorità di spesa pubblica e delle risposte alle esigenze nazionali.

Dell'ipotesi di logoramento per il Governo nell'ultimo anno di legislatura, «non sono preoccupata, non ho paura». Lo ha messo in chiaro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque su Canale 5. Per la premier «non è una questione di record di durata dell'Esecutivo». Piuttosto, «noi abbiamo visto in questi anni quanto la stabilità del Governo, la continuità nelle scelte, la possibilità di mettere in campo una visione producano dei risultati. Producono risultati in termini di credibilità a livello internazionale, producono dei risultati sulle alleanze che puoi stringere, sugli investimenti che puoi attrarre, sulla strategia che metti in campo, sul fatto che non getti i soldi dalla finestra, perché non devi rincorrere un consenso da convincere immediatamente». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni: ««Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Non temo logoramento, non ho paura»

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