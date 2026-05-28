Il presidente del Consiglio ha affermato che non si può comunicare ai cittadini che i fondi sono destinati esclusivamente alla difesa, pur sostenendo la necessità di maggiori investimenti sia in Italia che in Europa per la sicurezza. La dichiarazione arriva in un momento di discussioni sui bilanci pubblici e le priorità di spesa. Nessun dettaglio su eventuali piani o risorse specifiche è stato fornito.

« Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. E lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi». Lo ha affermato Giorgia Meloni ospite di Mattino Cinque, parlando della trattativa con la Commissione Ue per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. «Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa poi lo paghi. Se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. Bisogna cercare un equilibrio», ha aggiunto la premier. Meloni: «Il costo del carburante è cresciuto meno che in Francia o Germania». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni: «Non possiamo dire agli italiani che ci sono soldi solo per la difesa»

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