Meloni all’attacco dell’Ue | Non possiamo dire che ci sono soldi solo per la difesa

Il governo italiano critica l’Unione Europea, affermando che i fondi non devono essere destinati solo alla difesa. Il ministro ha sottolineato che non si può dire ai cittadini che le risorse sono esclusivamente per la sicurezza, pur sostenendo l'importanza di aumentare gli investimenti in questa area. La dichiarazione evidenzia una posizione di equilibrio tra il supporto alla difesa e la richiesta di una distribuzione più equa delle risorse comunitarie.

«Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa: E lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi». La presidente del Consiglio Giorgia Melon i ha aperto così il suo intervento a Mattino 5. «Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa poi lo paghi. Se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. E quindi bisogna cercare un equilibrio», ha concluso. La pace nel mondo. Agli italiani auguro «la pace nel mondo, la più scontata delle risposte», ha poi aggiunto la premier: «Se non c’è stabilità di fondo è tutto più difficile. 🔗 Leggi su Open.online

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