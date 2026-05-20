Avellino, Cantalamessa della Lega ha commentato la situazione attuale, definendo il quadro come inquietante e chiedendo di fare piena luce sui rapporti e le possibili ambiguità che stanno emergendo. La stampa ha riportato dettagli che sollevano dubbi su alcune connessioni e comportamenti, senza però offrire ancora risposte definitive. La vicenda ha suscitato attenzione e richiede approfondimenti ufficiali per chiarire le dinamiche coinvolte e fare chiarezza sulle circostanze riportate.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Quanto sta emergendo a Avellino, attraverso la stampa, impone la massima attenzione e non può essere archiviato con leggerezza, soprattutto perché coinvolge esponenti del Pd e del M5s ritratti insieme al fratello di due figure legate al clan Partenio, in un quadro che presenta elementi quantomeno inquietanti. Vigileremo fino in fondo e chiederò anche alla Commissione Antimafia di fare piena luce su questa vicenda, perché è impensabile che un comune capoluogo di provincia possa anche solo lambire relazioni opache con personaggi così discussi. Casi simili, come quelli ad esempio di Caserta, insegnano che non bisogna mai sottovalutare segnali, contatti o ambiguità, tanto più in territori dove la pressione della criminalità organizzata è una realtà concreta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, Cantalamessa (Lega): “Quadro inquietante, fare piena luce su rapporti e ambiguità”

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