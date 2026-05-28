Meloni all’UE | I fondi non possono servire solo alla difesa

Notizia in breve

Il presidente del consiglio ha affermato che i fondi europei non devono essere destinati esclusivamente alla difesa. La sua dichiarazione riguarda la distribuzione delle risorse finanziarie all’interno dell’Unione Europea, con attenzione ai settori che potrebbero subire riduzioni di budget. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione sulle priorità di spesa e sulla gestione delle risorse comunitarie. Attualmente, non ci sono dettagli specifici sulle ripercussioni dirette sui prezzi della benzina o sui settori coinvolti.