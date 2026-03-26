A marzo dello scorso anno, la presidente della Commissione europea aveva annunciato il piano “ReArm Europe”, destinato alla riarmata del continente. Recentemente, il governo ha modificato la propria posizione sui fondi di coesione dell’Unione europea, passando dall’assenza di investimenti in missili e cannoni a un impegno di 248 milioni di euro destinati alla Difesa.

Riavvolgiamo il nastro. Un anno fa, sempre a marzo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva annunciato il piano di “ReArm Europe”. A cui fece seguito il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. L’Italia, pur criticando il nome di quel piano definito una scelta infelice “perché non dava l’idea dell’intervento complessivo in una dimensione – quella della difesa e della sicurezza – che non riguarda solo gli armamenti ma anche aspetti come cybersicurezza, infrastrutture, ricerca e sviluppo”, decise di dargli la sua benedizione. Ma in quell’occasione fece sapere di essere contraria al “dirottamento” dei fondi di coesione all’acquisto di armi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Fondi di coesione Ue, l’ultima giravolta di Meloni: da mai un euro in missili e cannoni a 248 milioni alla Difesa

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