Il presidente del Consiglio ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, affermando che l’Europa è un gigante che sacrifica la crescita. Sono stati discussi i temi del finanziamento della difesa senza aumentare il carico sulle famiglie e le ragioni del rifiuto da parte della BCE delle deroghe italiane sui costi energetici. Non sono stati annunciati accordi o decisioni ufficiali durante l’incontro.

? Punti chiave Come può l'Italia finanziare la difesa senza pesare sulle famiglie?. Perché la BCE rifiuta le deroghe italiane sui costi energetici?. Quali conseguenze avrà la sfida di Meloni contro la burocrazia europea?. Chi pagherà il costo della scelta tra sovranità e vincoli comunitari?.? In Breve Lagarde rifiuta deroghe italiane sui costi energetici nel Patto di Stabilità.. Meloni propone sussidiarietà per ridurre la burocrazia amministrativa europea.. Investimenti in difesa minacciano la stabilità economica delle famiglie italiane.. La premier contesta la passività europea rispetto ad America e Asia.. Durante l’Assemblea di Confindustria, la Presidente del Consiglio Meloni ha attaccato duramente l’Unione europea definendola un gigante burocratico che sacrifica la crescita e la visione strategica per approcci ideologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni a Confindustria: l’Europa è un gigante che sacrifica la crescita

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Giorgia Meloni attacca l'Ue da Confindustria: Europa un gigante burocratico

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