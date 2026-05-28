Mariana Lancellotti è la protagonista del film Meglio tardi che mai per la regia di Giuseppe Curti, con un cast di eccellenze che comprende Lorenzo Richelmy, Emanuela Grimalda, Gabriele Cirilli e Sergio Assise. In prima visione tv, Meglio tardi che mai, va in onda in prima serata su Rai1 domenica 31 maggio, per il ciclo Purché finisca bene. Mariana Lancellotti interpreta Arianna, finita in carcere ingiustamente a Bassano. Lì ritrova il suo vecchio amore, Marco (Lorenzo Richelmy), attore egocentrico, che travolto dalle polemiche è costretto dal suo agente a una missione di redenzione. In carcere Marco insegna teatro alle detenute. E il palcoscenico diventerà il luogo di riscatto per tutte loro, ma anche per lui e Arianna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meglio tardi che mai, Mariana Lancellotti: “Percorso intenso e set meraviglioso”

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Mariana Lancellotti racconta Meglio Tardi Che Mai | Pop Up Movie

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