Meglio tardi che mai | a sinistra qualcuno ammette che i compagni sono dei tiranni

Un intellettuale di sinistra ha affermato che all’interno del proprio schieramento manca una reale presenza democratica. In un intervento pubblico, ha accusato alcuni membri di comportamenti autoritari e ha evidenziato un vuoto di partecipazione politica. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli analisti, ma finora non ha portato a cambiamenti concreti. La presa di posizione si inserisce in un quadro più ampio di critiche interne alla sinistra italiana.

Nella sinistra italiana c’è un deficit di democrazia». Massimo Recalcati è noto al grande pubblico per i suoi saggi di grande successo che indagano l’animo umano, è convintamente di sinistra ma soprattutto è un luminare della psicanalisi, la disciplina terapeutica fondata da Sigmund Freud, che esplora i processi mentali inconsci per curare disturbi psichici. E ieri, sulla prima pagina di La Repubblica, Recalcati pubblica una impietosa diagnosi sullo stato mentale della sinistra italiana: «Esiste una tentazione ricorrente - scrive commentando l’espulsione della Brigata ebraica dal corteo del 25 aprile a Milano - di una parte della sinistra, quella di credere che il diritto alla memoria e alla libertà appartenga a chi si riconosce sotto una sola bandiera».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meglio tardi che mai: a sinistra qualcuno ammette che i compagni sono dei tiranni The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Meglio tardi che mai. Obbligati dagli eventiIn un mondo impazzito, in cui le crisi si moltiplicano in aree vicine al vecchio Continente, c’è da fare gli scongiuri affinché l’Europa non sia... Meglio tardi che mai: dopo quarant’anni, i Litfiba pubblicheranno l’inedito “17 Re”A quarant’anni dall’uscita dell’album 17 Re, i Litfiba hanno riunito la formazione degli anni Ottanta per pubblicare la title track del disco,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Carmen Russo, le scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla gravidanza: Meglio tardi che mai; Meglio tardi che mai: Carmen Russo perdona Luciana Littizzetto per la battuta sulla gravidanza a 53 anni; La volta buona 2025/26 - Carmen Russo accetta le scuse di Littizzetto: Meglio tardi che mai - 24/04/2026 - Video; Carmen Russo (gelida) punge Luciana Littizzetto per le scuse sulle battute sulla gravidanza: Meglio tardi che mai. Luciana Littizzetto, Meglio tardi che mai: finalmente la gioia che si aspettava da anniLuciana Littizzetto, un gesto che arriva dopo tredici anni dalla controversa battuta pronunciata durante una puntata di Che tempo che fa. cineblog.it Meglio tardi che mai: Carmen Russo perdona Luciana Littizzetto per la battuta sulla gravidanza a 53 anniLa showgirl accetta le scuse della comica per il commento sulla sua maternità a 53 anni: Da donna a donna non fa piacere ... ilfattoquotidiano.it Da leggere oggi su @repubblica Massimo Recalcati sulla profezia di @MarcoPannella sul fascismo di sinistra (o il “fascismo degli antifascisti” come diceva Marco) alla base del complesso di superiorità della sinistra. Meglio tardi che mai. x.com Della serie meglio tardi che mai … ho saltato molti piatti sta settimana … per il momento vi mostro quello di oggi in doppio impiatto mix di pasta con datterino giallo ciliegino rosso prezzemolo curcuma finocchietto e pepenero con vongole/lupino … la focacci - facebook.com facebook