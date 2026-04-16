Dopo quarant’anni, i Litfiba hanno deciso di pubblicare un brano inedito intitolato “17 Re”. La band ha riunito la formazione degli anni Ottanta per questa occasione, portando alla luce una traccia che non era mai stata resa disponibile al pubblico prima d’ora. La pubblicazione avviene in concomitanza con il quarantennale dell’album omonimo, uscito nel 1983.

A quarant’anni dall’uscita dell’album 17 Re, i Litfiba hanno riunito la formazione degli anni Ottanta per pubblicare la title track del disco, rimasta nel cassetto per quattro decenni. All’epoca, la canzone era stata esclusa dalla tracklist perché, in quel momento, non appariva in linea con il resto del progetto. L’inedito sarà disponibile da venerdì 17 aprile e, come ha chiarito Piero Pelù: «Sono rimaste melodie e armonia, ma è cambiato il ritmo, il groove. Nessuna operazione nostalgica, anche se ci saranno i soliti nostalgici che romperanno il cazzo, ma noi non stiamo dietro a loro, ma a quello che ci ispira e che produciamo». Oltre alla versione digitale, da venerdì 24 aprile sarà acquistabile sul Sony Music Store la versione Vinile Maxi Single verde numerato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Meglio tardi che mai: dopo quarant’anni, i Litfiba pubblicheranno l’inedito “17 Re”

La mia versione del brano 17 RE dei LItfiba! #inedito #17re #litfiba

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