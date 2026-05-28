Mega-impianto a Campolattaro | interrogazione per bloccare il progetto

Notizia in breve

Un’interrogazione parlamentare chiede di bloccare il progetto di un grande impianto a Campolattaro. La richiesta si concentra sugli scavi profondi previsti e sul possibile impatto sull’approvvigionamento idrico delle famiglie locali. La questione riguarda le modalità di gestione delle risorse idriche e i rischi di alterazioni nel flusso delle acque sotterranee. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il dibattito riguarda le eventuali conseguenze ambientali e sociali del progetto.