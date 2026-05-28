Mega-impianto a Campolattaro | interrogazione per bloccare il progetto
Un’interrogazione parlamentare chiede di bloccare il progetto di un grande impianto a Campolattaro. La richiesta si concentra sugli scavi profondi previsti e sul possibile impatto sull’approvvigionamento idrico delle famiglie locali. La questione riguarda le modalità di gestione delle risorse idriche e i rischi di alterazioni nel flusso delle acque sotterranee. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il dibattito riguarda le eventuali conseguenze ambientali e sociali del progetto.
? Domande chiave Come influenzeranno gli scavi profondi l'approvvigionamento idrico delle famiglie locali?. Perché la valutazione paesaggistica segue le regole della Regione Lombardia?. Quali rischi correrebbe l'acquifero carsico con il nuovo sistema di pompaggio?. Chi deve decidere se i vecchi permessi sono ancora validi?.? In Breve Rischi per acquifero carsico e approvvigionamento idrico di migliaia di cittadini locali.. Conflitto tra obiettivi Repower e piani PNRR per l'irrigazione del bacino.. VIA originaria risalente a oltre dieci anni fa con parametri lombardi errati.. Intervento minaccia habitat del Parco Nazionale del Matese tra Morcone e Pontelandolfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Ambiente, Matera (FdI): “Interrogazione al Ministro sul progetto Repower di Campolattaro”Un deputato di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardo al progetto Repower...
Blocco dei trattori in Molise: agricoltori contro il mega impiantoGli agricoltori di Coldiretti hanno bloccato la strada provinciale tra Campomarino e Portocannone nel Molise, utilizzando i trattori.