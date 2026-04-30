Blocco dei trattori in Molise | agricoltori contro il mega impianto

Gli agricoltori di Coldiretti hanno bloccato la strada provinciale tra Campomarino e Portocannone nel Molise, utilizzando i trattori. Questa azione è stata compiuta per opporsi a un grande impianto che si trova nella zona. La manifestazione ha causato interruzioni nel traffico sulla strada interessata, coinvolgendo i mezzi agricoli dei manifestanti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sviluppi successivi o risposte ufficiali.

? Cosa sapere Agricoltori Coldiretti bloccano la SP 40 tra Campomarino e Portocannone con i trattori.. Il presidio contesta l'installazione di impianti agrivoltaici su terreni agricoli di pregio.. Il rombo dei motori diesel ha squarciato il silenzio della SP 40 tra Campomarino e Portocannone, dove gli agricoltori di Coldiretti hanno bloccato il passaggio con i trattori per protestare contro la costruzione di un imponente impianto agrivoltaico in zone agricole di pregio. La protesta si è concentrata nei pressi di terreni destinati a diventare un mega parco di energie, scatenando la reazione immediata delle categorie produttive del Basso Molise.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco dei trattori in Molise: agricoltori contro il mega impianto Notizie correlate Leggi anche: “Conserva la terra per tuo nipote”: la protesta dei trattori contro il maxi impianto agrivoltaico Agricoltori, tornano i trattori a Roma: la protesta contro il MercosurUn convoglio di 25 trattori è giunto a Roma in Piazzale Nervi, davanti al palazzetto dell’Eur, per una manifestazione contro l’accordo Mercosur tra... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: I trattori bloccano la circolazione al casello A14: agricoltori in protesta contro il caro carburante; Caro gasolio, autotrasporto pronto a fermarsi; Il piano europeo contro la crisi di Hormuz? Sempre la transizione verde; Blocco Mercosur | la Polonia sfida l’UE per salvare gli agricoltori. Domani riparte la protesta dei trattori in Serbia a difesa del latteA partire da domattina, martedì 24 febbraio alle 10, gli agricoltori serbi, soprattutto gli allevatori di bovini, torneranno alla protesta con i trattori in quella che annunciano come una ... ansa.it Il Fatto Quotidiano. . La Marina israeliana di occupazione ha contattato la Global Sumud Flottiglia attraverso la nave Greenpeace Arctic Sunrise: "Questa è la Marina israeliana. I tentativi di rompere il blocco marittimo legale sulla Striscia di Gaza costituiscono u - facebook.com facebook #Teheran si scaglia contro il blocco navale USA nello stretto di Hormuz e minaccia “azioni militari concrete e senza precedenti”. Ne ha dato notizia il canale statale Press TV. x.com