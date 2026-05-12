Mediobanca | perdite su crediti +58% l’integrazione con Mps è la chiave
Mediobanca ha registrato un aumento del 58% delle perdite su crediti rispetto al periodo precedente. L’integrazione con Mps viene considerata un elemento centrale in questa situazione. Si stanno analizzando gli effetti del calo delle commissioni sulla redditività del prossimo trimestre e si valuta come la paralisi decisionale legata all’accordo con Mps abbia contribuito a questa crescita delle perdite.
? Domande chiave Come influenzerà il calo delle commissioni la redditività del prossimo trimestre?. Perché la paralisi decisionale con Mps ha causato il balzo delle perdite?. Quali rischi concreti comporta il peggioramento della qualità del portafoglio prestiti?. Come potrà l'integrazione con la capogruppo senese sbloccare le masse gestite?.? In Breve Contrazione flussi finanziari da un miliardo di euro per minori commissioni incassate.. Melzi d'Eril attribuisce i dati al passaggio organizzativo con la capogruppo senese.. Pressione sulla qualità del portafoglio prestiti causa aumento perdite su crediti.. Recupero commissioni legato allo sblocco trattative con la società di Siena.🔗 Leggi su Ameve.eu
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