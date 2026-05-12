Mediobanca | perdite su crediti +58% l’integrazione con Mps è la chiave

Mediobanca ha registrato un aumento del 58% delle perdite su crediti rispetto al periodo precedente. L’integrazione con Mps viene considerata un elemento centrale in questa situazione. Si stanno analizzando gli effetti del calo delle commissioni sulla redditività del prossimo trimestre e si valuta come la paralisi decisionale legata all’accordo con Mps abbia contribuito a questa crescita delle perdite.

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