Medio Oriente tregue fragili e nuove scaramucce militari | tensione altissima tra Iran e Usa mentre si riaccende il fronte Israele-Libano

Da laprimapagina.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione del Medio Oriente vive ore di forte tensione con nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti e il riaccendersi del conflitto tra Israele e Libano. Si registrano scontri militari e tensioni crescenti tra le parti, mentre le tregue finora siglate appaiono fragili. La situazione resta molto instabile, con rischi di escalation nel breve termine.

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Il Medio Oriente torna a vivere ore di fortissima tensione, tra nuove “scaramucce” militari tra Iran e Stati Uniti e la riapertura del fronte caldo tra Israele e Libano. Una notte segnata da missili, droni, raid mirati e allarmi aerei che confermano quanto il fragile equilibrio regionale resti appeso a un filo. Il quadro più delicato riguarda il confronto sempre più diretto tra Washington e Teheran. Dopo i nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani, i mercati internazionali hanno reagito immediatamente con un rialzo del prezzo del petrolio, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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