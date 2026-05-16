Il Medio Oriente si trova nuovamente al centro di tensioni che coinvolgono Iran, Israele e Stati Uniti, con preoccupazioni crescenti sulla sicurezza energetica della regione. Recentemente sono stati segnalati attacchi a navi petrolifere e aumenti di attività militare, alimentando preoccupazioni sulla stabilità del territorio. Le tensioni tra le nazioni coinvolte si sono intensificate in un contesto di crisi che sembra accentuarsi, mentre le questioni di sicurezza e approvvigionamento energetico vengono osservate con attenzione da parte della comunità internazionale.

La sicurezza energetica e le tensioni geopolitiche tornano a intrecciarsi in un quadro internazionale sempre più instabile. Secondo funzionari statunitensi citati dalla CNN, hacker collegati all’Iran sarebbero responsabili di una serie di intrusioni informatiche contro sistemi di monitoraggio del carburante in diverse stazioni di rifornimento negli Stati Uniti. Gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi di misurazione automatici collegati a Internet e non adeguatamente protetti. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare i dati relativi ai livelli di carburante nei serbatoi, senza però alterarne fisicamente il contenuto. Nessun danno... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cyberattacchi, petroliere e tensione militare: il Medio Oriente torna a infiammarsi tra Iran, Israele e USA

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