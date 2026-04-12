Nella regione del Medio Oriente, le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a crescere, portando a un'interruzione dei negoziati e ad un aumento delle tensioni militari. La situazione si aggrava con le conservazioni sul controllo dello stretto di Hormuz e le operazioni nel Libano. La regione si trova di nuovo in uno stato di alta allerta, mentre le attività militari si intensificano e le comunicazioni tra le parti si interrompono.

Un tavolo saltato, il mare che si chiude e una guerra che non rallenta. Il Medio Oriente torna a muoversi senza freni. La diplomazia si è fermata, il mare no. È questa la fotografia più nitida della giornata in Medio Oriente, dopo il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran ospitati in Pakistan. Nessun accordo, nessuna apertura concreta, soltanto dichiarazioni sempre più dure. JD Vance è rientrato negli Stati Uniti parlando di “offerta finale”, mentre Teheran ha liquidato la proposta americana come “irragionevole”. Sullo sfondo resta Islamabad, che prova a non far saltare del tutto il tavolo e continua a parlare di semplice stallo, non di trattativa morta.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Guerra Iran-Usa-Israele, salta la trattativa: tensione altissima su Hormuz e Libano

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Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Continuano i raid di Israele in Iran: “Presi di mira Larijani e il capo dei Basij”. Tel Aviv bombarda anche il Libano. Diverse esplosioni a Doha e Dubai. Attaccata l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso HormuzGuerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove...

Guerra Iran-USA-Israele, tensione nello stretto di Hormuz - Agorà 16/03/2026