Medicina Radici Sio | Otorinolaringoiatri a confronto per novità in pratica clinica

Otorinolaringoiatri si sono riuniti per discutere le ultime novità in pratica clinica. Le sessioni scientifiche sono state organizzate per approfondire nuove tecniche e aggiornamenti nel settore. L'incontro ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da diverse aree, con l’obiettivo di confrontarsi su temi specifici e condividere esperienze. La riunione ha previsto anche dibattiti su metodologie innovative e applicazioni pratiche nel campo dell'otorinolaringoiatria.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo organizzato le sessioni scientifiche in modo da coprire l'intero ambito della disciplina: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chirurgia oncologica, dall'otochirurgia alla terapia riabilitativa, fino alla chirurgia estetica e funzionale del naso. L'obiettivo è offrire ai congressisti un'opportunità di confronto, ascolto e validazione delle nuove acquisizioni scientifiche, da trasferire poi nella pratica terapeutica e clinica”. Lo ha detto Marco Radici, direttore dell'Uoc di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, nell'ambito del 112.esima edizione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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